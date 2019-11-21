"Столица" потеряла шансы на выход в "Финал четырех" ЛЧ по мини-футболу

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской "Столицы" потерпели второе поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу и потеряла шансы выйти в "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси в своем втором поединке группы D проиграли чешской "Спарте" из Праги со счетом 2:4. В первом туре минчане уступили украинскому "Херсону" - 1:2.

В другом сегодняшнем матче испанская "Барселона" победила "Херсон" с результатом 4:2, а на старте была сильнее "Спарты" - 2:1.

Положение команд после двух игровых дней: "Барселона" - 6 очков (разница мячей - 6-3), "Спарта" - 3 (5-4), "Херсон" - 3 (4-5), "Столица" - 0 (3-6).

В заключительный день турнира, 23 ноября, в минском дворце спорта "Уручье" состоятся два матча: "Спарта" - "Херсон" (начало в 12.00), "Столица" - "Барселона" (14.30).

Составы остальных квартетов элитного раунда квалификации ЛЧ по мини-футболу:

А - КПРФ (Москва, Россия), "Добовец" (Словения), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Мостар" (Босния и Герцеговина);

В - "Тюмень" (Россия), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Ново Вриеме" (Макарска, Хорватия), "Аят" (Рудный, Казахстан);

С - "Кайрат" (Алматы, Казахстан), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Пезаро" (Италия), "Мурсия" (Испания).

В "Финал четырех" чемпионской Лиги выйдут только победители квартетов элитного раунда. Белорусские клубы еще ни разу не попадали в решающую стадию этих соревнований. Действующим победителем Лиги чемпионов по мини-футболу является португальский "Спортинг", обыгравший в решающем поединке со счетом 2:1 казахстанский "Кайрат".-0-