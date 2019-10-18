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18 октября 2019, 16:04

"Столица" узнала соперников по элитному раунду мини-футбольной Лиги чемпионов

Фото МФК "Столица"
Фото МФК "Столица"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игроки "Столицы" узнали соперников по элитному раунду мини-футбольной Лиги чемпионов. Торжественная церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт минского клуба.

"Столица" попала в группу D, которая будет проводить свои матчи в Минске. Конкурировать с белорусской командой за место в решающей стадии турнира будут испанская "Барселона", чешская "Спарта" и украинский "Херсон". Матчи пройдут с 19 по 24 ноября.-0-

Фото МФК "Столица"

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