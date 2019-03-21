Страницы белорусского спорта. Баскетбол: новый виток, или Возвращение к истокам

Игра с оранжевым мячом родилась в конце XIX века в США и за короткое время стала одной из самых популярных на планете. Международная федерация баскетбола (ФИБА) объединяет федерации 213 государств, представительство даже больше, чем в футболе и легкой атлетике. В Беларуси баскетбол начал развиваться в 20-х годах ХХ века.

Долгое время белорусские баскетболисты звезд с неба не хватали. Зато на Олимпиаде-1972 в Мюнхене имя белоруса прогремело на весь мир. За три секунды до окончания финального поединка с командой США воспитанник гродненского баскетбола Иван Едешко стал автором "золотого" паса, после которого Александр Белов принес победу сборной Советского Союза, прервав олимпийскую гегемонию американцев. Почин Ивана Едешко вскоре поддержали наши девушки – Татьяна Белошапко стала олимпийской чемпионкой в Москве-1980, а в Барселоне-1992 такого же успеха, но уже в составе команды СНГ, добились Ирина Сумникова и Елена Швайбович.

В конце прошлого века белорусские клубы совсем неплохо смотрелись на всесоюзной арене. Женский "Горизонт" под началом Семена Халипского дважды становился призером чемпионата СССР (1989 – серебро, 1991 – бронза).

У мужчин столь ярких достижений не было, но минский РТИ в 70-90-х годах, хоть и не добирался до пьедестала, был настоящей грозой авторитетов. Заслуженный тренер Беларуси Александр Борисов, который играл, а потом тренировал "радиотехников", вспоминает, что каждый из грандов советского баскетбола – московский ЦСКА, питерский «Спартак» или каунасский "Жальгирис" – всегда серьезно настраивался на поединки с минчанами – легких прогулок не было.

Игра между командами "Горизонт" (Минск) и "Спартак" (Московская область). 1982 г.

После распада Советского Союза национальная сборная Беларуси, в тренерский штаб которой входил Александр Борисов, в своем первом официальном матче произвела сенсацию, обыграв в квалификации чемпионата Европы в польском Вроцлаве бронзовых призеров барселонской Олимпиады-1992 литовцев. Еще одна громкая победа произошла осенью 1995 года, когда белорусы взяли верх над одной из лучших дружин Старого Света – греческой, да еще в Афинах. Костяк той белорусской команды составили игроки, которые в 1994 году под началом Александра Борисова, опять же сенсационно, выиграли молодежный чемпионат Европы в Словении. Наставник вспоминает, что команда отправилась в далекий путь на стареньком автобусе. Никто белорусов серьезно не воспринимал, многие и не знали, что это за страна такая… Однако потом соперники опомнились, но было поздно – белорусский

"цягнiк" набрал такой ход, что его было "не стрымаць".

На полуфинал против громивших всех подряд испанцев белорусы выходили без особой надежды и провалили первую половину игры. В перерыве, рассказывает Александр Борисов, пришлось применить все свое красноречие, в то время как из испанской раздевалки раздавался смех вперемежку с хохотом... Как оказалось, веселье было преждевременным –

во второй половине разгневанные белорусы не только догнали соперников, но и вырвали победу. Ну а дальше их уже было не остановить. И в решающем матче были повержены еще одни фавориты – итальянцы.

Многие из игроков, которые ковали, пожалуй, самую знаковую в суверенной истории мужского белорусского баскетбола победу, и сейчас на виду. Александр Куль и Егор Мещеряков долгое время работали в минских «Цмоках», Андрей Кривонос стоял у руля "драконов", а теперь поднимает могилевский "Борисфен", Руслан Бойдаков возглавляет витебский "Рубон", Дмитрий Кузьмин тренирует женскую гродненскую "Олимпию". Жаль, что после того успеха белорусы, речь о мужских командах, никак не могут проявить себя на международной арене, все время чего-то не хватает, сетует Александр Борисов. Кстати, свой тренерский путь он начинал в женских командах, работая в минском «Горизонте» вместе с мэтром Семеном Халипским.

Девушки радовали белорусских баскетбольных болельщиков – в 2007 году сборная страны стала обладателем европейской бронзы, через год на дебютной Олимпиаде-2008 в Пекине команда Анатолия Буяльского заняла шестое место, а в 2010-м остановилась в шаге от пьедестала почета на чемпионате планеты.

На предстоящих Европейских играх баскетбол будет представлен в формате 3х3 (стритбол). Это относительно новое направление игры, которое стремительно развивается в последние годы. Впрочем, как это ни банально прозвучит, все новое – хорошо забытое старое, говорит Александр Борисов. Ведь когда он и его товарищи только начинали постигать азы баскетбола, все происходило на улице, в лучшем случае на школьных площадках, а так – во дворах, играли на одно кольцо...

Учащиеся Василевичской школы в момент игры в баскетбол. 1951 г.

Конечно, нынешние условия нельзя сравнивать с теми, что были в середине прошлого века, но суть игры остается неизменной. По мнению тренера, на Играх в Минске у белорусов хорошие перспективы, главное, чтобы баскетболисты качественно провели подготовку, потом полностью выложились и показали свои лучшие качества.

А по-другому и нельзя, ведь турнир пройдет на глазах у своих болельщиков, которые могут простить все, кроме отсутствия полной самоотдачи и желания победить.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.