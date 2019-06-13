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Страницы белорусского спорта. Гребля на байдарках и каноэ

Спорт 13.06.2019 | 10:05
Фото из архива
Фото из архива

Звездные капитаны "малой флотилии"

Байдарки и каноэ – спортивные судна. Их еще называют "малой флотилией". Управляя ими, белорусские спортсмены на гребных каналах мира неизменно показывают результаты высочайшего уровня. Это по-настоящему звездные капитаны, потому что обладают сотнями медалей всех достоинств.

Гребля в Беларуси – приоритетный вид спорта. Начиная со второй половины XX века белорусы были лидерами команд гребцов в сборной Советского Союза. В ее составе завоевали 11 золотых олимпийских медалей! Именно гребля дала нашей стране первых олимпийских чемпионов.

Учащиеся Могилевской областной ДСШ на занятиях по гребле на реке Днепр, 1968 год
Учащиеся Могилевской областной ДСШ на занятиях по гребле на реке Днепр, 1968 год

В 1960 году в Риме этого почетного титула были удостоены Леонид Гейштор и Сергей Макаренко, которые выиграли в финале заплыв на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров.

Победа на этой же дистанции в гребле на байдарке принесла в 1972 году в Мюнхене золотую медаль Николаю Горбачеву из Рогачева.

Именно белорусский спортсмен Владимир Парфенович – настоящая легенда в гребле на байдарке. Он единственный в этой дисциплине завоевал три золотых медали на одних Олимпийских играх. Это произошло в Москве в 1980-м. В его активе также четыре высших награды чемпионатов мира.

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Владимир Парфенович
Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Владимир Парфенович

Замахнулся на рекорд Парфеновича на Играх-1988 в Сеуле Виктор Ренейский. Он одержал победы на каноэ-двойке на дистанциях 1000 и 500 метров и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Еще один олимпийский чемпион советского периода – Владимир Романовский, завоевавший золото на байдарке-двойке (1000 метров) в 1976 году в Монреале.

Александр Масейков и Дмитрий Довгаленок победили на дистанции 500 метров в каноэ-двойке на Играх в 1992 году в Барселоне, представляя объединенную команду СНГ.

Суверенная Беларусь громко заявила о себе в этом виде спорта в 2004 году. В Афинах байдарочники Роман Петрушенко и Вадим Махнев завоевали бронзовые медали. С тех пор наши гребцы ни разу не возвращалась с летних олимпиад без наград. Триумфальным было выступление в Пекине-2008. Тогда страна получила сразу 6 олимпийских чемпионов. Ими стали братья Александр и Андрей Богдановичи на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров, на этой же дистанции – четверка байдарочников в составе Романа Петрушенко, Вадима Махнева, Алексея Абалмасова и Артура Литвинчука. Кроме этого, белорусы Роман Петрушенко и Вадим Махнев на байдарке-двойке положили в копилку страны бронзу.

Роман Петрушенко и Вадим Махнев
Роман Петрушенко и Вадим Махнев

На Олимпийских играх 2012 года братья Александр и Андрей Богдановичи на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров, Роман Петрушенко и Вадим Махнев на байдарке-двойке на дистанции 200 метров стали серебряными призерами.

Там же Марина Полторан, Ирина Помелова, Надежда Попок и Ольга Худенко на байдарке-четверке на дистанции 500 метров заняли третью ступеньку пьедестала почета. Этот же женский состав на той же дистанции повторил свой бронзовый успех через 4 года на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

C I Европейских игр в Баку в 2015 году белорусская сборная гребцов на байдарках и каноэ вернулась с пятью медалями – 3 золотыми и 2 бронзовыми. Чемпионами стали братья Богдановичи (каноэ-двойка, 1000 метров), Марина Литвинчук и Маргарита Махнева (байдарка-двойка, 200 метров) и Марина Литвинчук (байдарка-одиночка, 5000 метров).

Настоящей кузницей чемпионов в гребле на байдарках и каноэ является Мозырь. Петрушенко, Махнева, Медведева, Полторан, Худенко – знаменитые выпускники местной ДЮСШ. Здесь ежегодно просматривают до 1000 человек, из которых выбирают 50–70 наиболее талантливых. Отбор ведет наш самый титулованный специалист – главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович. Он считает II Европейские игры одним из ключевых стартов этого сезона. Подготовка к ним ведется очень серьезно. Об этом свидетельствуют результаты первого этапа Кубка мира, который прошел в конце мая в Польше. Там наши спортсмены завоевали 5 медалей. На гребном канале в Заславле белорусская команда гребцов на байдарках и каноэ нацеливается на такое же количество наград.

Маргарита Махнева и Марина Литвинчук победили на 200-метровке в байдарке-двойке на Европейских играх, 2015 год
Маргарита Махнева и Марина Литвинчук победили на 200-метровке в байдарке-двойке на Европейских играх, 2015 год

Как отметил наш первый олимпийский чемпион в этом виде спорта Сергей Макаренко, "успеху национальной команды будет сопутствовать сплав опыта и молодости, а главным двигателем побед станет психологическая устойчивость и активная поддержка болельщиков". Он же поделился с нами своими мыслями о родном для него виде спорта.

– Сергей Лаврентьевич, почему именно в Беларуси получил развитие такой вид спорта, как гребля на байдарках и каноэ?

– Нашу страну не случайно называют краем рек и озер. Вода всегда манила мальчишек. В Бресте, где я родился, река Буг рядом. Сначала занимался академической, затем народной греблей. А когда появилось каноэ, заинтересовался этой дисциплиной.

– Она ведь и сложная…

– Да, это один из тяжелейших видов спорта. Здесь нужны сила штангиста и выносливость марафонца. Эти два качества непременно должны быть у классного гребца.

– И все же, наверное, не только наличие большого количества рек и озер повлияло на появление у нас спортсменов мирового класса?

– Да, существует и другое объяснение. Когда Советский Союз перестал существовать, многие виды спорта у нас практически «развалились». А гребля выжила, потому что река не отпустила за рубеж наших тренеров. Повторюсь: река притягивает. Вот мне уже за 80 лет, а я никак не могу отойти от этого занятия…

– Что, на ваш взгляд, важнее в гребле – мастерство, сила, психология?

– Психологическая устойчивость и огромное терпение.

– Чего нам ждать от байдарочников и каноистов на II Европейских играх?

– Наша сборная на всех европейских соревнованиях показывала высочайшие результаты. Не сомневаюсь, что такими же они окажутся и на гребном канале в Заславле. Успеху национальной команды будет сопутствовать сплав опыта и молодости, а главным двигателем побед станет психологическая устойчивость и активная поддержка болельщиков. Я, как первый в Беларуси олимпийский чемпион, желаю всем нашим спортсменам пересекать там линию финиша первыми.

На II Европейских играх 25-27 июня в гребле на байдарках и каноэ 350 спортсменов разыграют 16 комплектов наград (по 8 мужчины и женщины).

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Виктор Ловгач, 7 Дней. Фото БЕЛТА

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Теги
гребля, Европейские игры, проект, спорт
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