Страницы белорусского спорта. Гребля на байдарках и каноэ

Звездные капитаны "малой флотилии"

Байдарки и каноэ – спортивные судна. Их еще называют "малой флотилией". Управляя ими, белорусские спортсмены на гребных каналах мира неизменно показывают результаты высочайшего уровня. Это по-настоящему звездные капитаны, потому что обладают сотнями медалей всех достоинств.

Гребля в Беларуси – приоритетный вид спорта. Начиная со второй половины XX века белорусы были лидерами команд гребцов в сборной Советского Союза. В ее составе завоевали 11 золотых олимпийских медалей! Именно гребля дала нашей стране первых олимпийских чемпионов.

Учащиеся Могилевской областной ДСШ на занятиях по гребле на реке Днепр, 1968 год

В 1960 году в Риме этого почетного титула были удостоены Леонид Гейштор и Сергей Макаренко, которые выиграли в финале заплыв на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров.

Победа на этой же дистанции в гребле на байдарке принесла в 1972 году в Мюнхене золотую медаль Николаю Горбачеву из Рогачева.

Именно белорусский спортсмен Владимир Парфенович – настоящая легенда в гребле на байдарке. Он единственный в этой дисциплине завоевал три золотых медали на одних Олимпийских играх. Это произошло в Москве в 1980-м. В его активе также четыре высших награды чемпионатов мира.

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Владимир Парфенович

Замахнулся на рекорд Парфеновича на Играх-1988 в Сеуле Виктор Ренейский. Он одержал победы на каноэ-двойке на дистанциях 1000 и 500 метров и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Еще один олимпийский чемпион советского периода – Владимир Романовский, завоевавший золото на байдарке-двойке (1000 метров) в 1976 году в Монреале.

Александр Масейков и Дмитрий Довгаленок победили на дистанции 500 метров в каноэ-двойке на Играх в 1992 году в Барселоне, представляя объединенную команду СНГ.

Суверенная Беларусь громко заявила о себе в этом виде спорта в 2004 году. В Афинах байдарочники Роман Петрушенко и Вадим Махнев завоевали бронзовые медали. С тех пор наши гребцы ни разу не возвращалась с летних олимпиад без наград. Триумфальным было выступление в Пекине-2008. Тогда страна получила сразу 6 олимпийских чемпионов. Ими стали братья Александр и Андрей Богдановичи на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров, на этой же дистанции – четверка байдарочников в составе Романа Петрушенко, Вадима Махнева, Алексея Абалмасова и Артура Литвинчука. Кроме этого, белорусы Роман Петрушенко и Вадим Махнев на байдарке-двойке положили в копилку страны бронзу.

Роман Петрушенко и Вадим Махнев

На Олимпийских играх 2012 года братья Александр и Андрей Богдановичи на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров, Роман Петрушенко и Вадим Махнев на байдарке-двойке на дистанции 200 метров стали серебряными призерами.

Там же Марина Полторан, Ирина Помелова, Надежда Попок и Ольга Худенко на байдарке-четверке на дистанции 500 метров заняли третью ступеньку пьедестала почета. Этот же женский состав на той же дистанции повторил свой бронзовый успех через 4 года на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

C I Европейских игр в Баку в 2015 году белорусская сборная гребцов на байдарках и каноэ вернулась с пятью медалями – 3 золотыми и 2 бронзовыми. Чемпионами стали братья Богдановичи (каноэ-двойка, 1000 метров), Марина Литвинчук и Маргарита Махнева (байдарка-двойка, 200 метров) и Марина Литвинчук (байдарка-одиночка, 5000 метров).

Настоящей кузницей чемпионов в гребле на байдарках и каноэ является Мозырь. Петрушенко, Махнева, Медведева, Полторан, Худенко – знаменитые выпускники местной ДЮСШ. Здесь ежегодно просматривают до 1000 человек, из которых выбирают 50–70 наиболее талантливых. Отбор ведет наш самый титулованный специалист – главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович. Он считает II Европейские игры одним из ключевых стартов этого сезона. Подготовка к ним ведется очень серьезно. Об этом свидетельствуют результаты первого этапа Кубка мира, который прошел в конце мая в Польше. Там наши спортсмены завоевали 5 медалей. На гребном канале в Заславле белорусская команда гребцов на байдарках и каноэ нацеливается на такое же количество наград.

Маргарита Махнева и Марина Литвинчук победили на 200-метровке в байдарке-двойке на Европейских играх, 2015 год

Как отметил наш первый олимпийский чемпион в этом виде спорта Сергей Макаренко, "успеху национальной команды будет сопутствовать сплав опыта и молодости, а главным двигателем побед станет психологическая устойчивость и активная поддержка болельщиков". Он же поделился с нами своими мыслями о родном для него виде спорта.

– Сергей Лаврентьевич, почему именно в Беларуси получил развитие такой вид спорта, как гребля на байдарках и каноэ?

– Нашу страну не случайно называют краем рек и озер. Вода всегда манила мальчишек. В Бресте, где я родился, река Буг рядом. Сначала занимался академической, затем народной греблей. А когда появилось каноэ, заинтересовался этой дисциплиной.

– Она ведь и сложная…

– Да, это один из тяжелейших видов спорта. Здесь нужны сила штангиста и выносливость марафонца. Эти два качества непременно должны быть у классного гребца.

– И все же, наверное, не только наличие большого количества рек и озер повлияло на появление у нас спортсменов мирового класса?

– Да, существует и другое объяснение. Когда Советский Союз перестал существовать, многие виды спорта у нас практически «развалились». А гребля выжила, потому что река не отпустила за рубеж наших тренеров. Повторюсь: река притягивает. Вот мне уже за 80 лет, а я никак не могу отойти от этого занятия…

– Что, на ваш взгляд, важнее в гребле – мастерство, сила, психология?

– Психологическая устойчивость и огромное терпение.

– Чего нам ждать от байдарочников и каноистов на II Европейских играх?

– Наша сборная на всех европейских соревнованиях показывала высочайшие результаты. Не сомневаюсь, что такими же они окажутся и на гребном канале в Заславле. Успеху национальной команды будет сопутствовать сплав опыта и молодости, а главным двигателем побед станет психологическая устойчивость и активная поддержка болельщиков. Я, как первый в Беларуси олимпийский чемпион, желаю всем нашим спортсменам пересекать там линию финиша первыми.

На II Европейских играх 25-27 июня в гребле на байдарках и каноэ 350 спортсменов разыграют 16 комплектов наград (по 8 мужчины и женщины).

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.

Виктор Ловгач, 7 Дней. Фото БЕЛТА