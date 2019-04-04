Страницы белорусского спорта. Настольный теннис

Настольный теннис является одним из самых доступных и потому массовых видов спорта. Родоначальниками "пинг-понга" - название происходит от звука удара мяча о ракетку - считаются англичане. В 1891 году в Лондоне начали продавать первые комплекты для игры.

Встреча спортсменов г. Пинска Ю.Швец, С.Крановской и Могилевской области Л.Корбут и Т.Рачевской во время первенства БССР по настольному теннису, 1958 г.

Международная федерация настольного тенниса образована в 1926 году, сейчас в ней состоит более 200 стран-участниц. В программу Олимпийских игр настольный теннис включен в 1988 году в Сеуле.

Казалось бы, все просто: для игры нужны более-менее ровный стол, сетка, ракетка да мячик. Но это лишь на первый взгляд, говорит мастер спорта Советского Союза Олег Молочников.

Олег Молочников. Заместитель председателя минского городского отделения БОО "Федерация настольного тенниса", 2019 г.

Свои первые уроки настольного тенниса он получил в столичном Дворце пионеров в 1963 году. После некоторого перерыва Олег продолжил занятия в секции Минского тракторного завода.

В то время молодые тракторозаводские спортсмены, которых тренировал Наум Иоффе, вместе с представителями динамовской школы и ребятами из Гродно были законодателями мод в Беларуси.

Позже юниоры выросли в настоящих мастеров и вышли на первые роли в чемпионатах и розыгрышах Кубка СССР. Конкуренция была нешуточная, тон задавали москвичи, ленинградцы, отличные мастера были в Украине, Грузии, Прибалтике, вспоминает Олег Молочников. Тем не менее белорусские игроки были на высоте и достойно сражались с представителями разных союзных республик, добывали награды.

Команда спортклуба "Трактор" побеждала многих, в том числе московский "Спартак", который считался сильнейшим в Союзе. В 70-х годах в Минск несколько лет подряд приезжали японские мастера малой ракетки, белорусы обыгрывали и их!

Среди прошедших школу тракторного завода и нынешний главный тренер национальной сборной Беларуси Александр Петкевич, а также Николай Тарашкевич, Иван Минкевич, Виктор Синкевич, Александр Скуратович, Инга Яворовская, Римма Иоффе, Татьяна Решетник, Ирина Любимова. Они успешно выступали в составе сборной Советского Союза, сейчас немало из них работают тренерами в Беларуси и за рубежом.

Легендой не только белорусского, но и мирового настольного тенниса в новейшей истории Беларуси уже стал Владимир Самсонов - воспитанник Александра Петкевича.

Если рассказывать о представителях этого вида спорта в новейшей истории Беларуси, то в первую очередь необходимо упомянуть о Владимире Самсонове - легенде не только белорусского, но и мирового настольного тенниса. Володя - воспитанник Александра Петкевича, который очень кропотливо работал с юным дарованием.

Владимир Самсонов и Александр Петкевич, 2011 г.

Владимир Самсонов долгое время входил в топ-10 мирового рейтинга, даже был первой ракеткой планеты. В его наградной копилке масса титулов: он становился обладателем Кубка мира, завоевывал медали на чемпионатах мира и Европы. С 1996 года Владимир Самсонов выступал на шести Олимпиадах подряд! Правда, на пьедестал пока не поднялся. Ближе всего к олимпийской медали он был в Рио-2016, но в поединке за бронзу уступил японцу Дзюну Мидзутани.

В свое время Владимир Самсонов стал первым европейцем, который на равных смог конкурировать с лидерами мирового настольного тенниса - китайцами. Говорили, что он оказался единственным европейцем, кому удалось "проломать Великую Китайскую стену". Правда, сейчас китайские мастера вновь не знают себе равных на планете, они показывают космическую игру.

"Очень интересная ситуация была на чемпионате мира в Дюссельдорфе в 2017 году. Проходя около тренировочного зала, я услышал какой-то невероятный звук, стук мяча был непонятным, так не может быть… Однако, зайдя в зал, увидел, что творят во время тренировки китайцы! Я постоял некоторое время с открытым ртом, наблюдая за их просто заоблачной работой", - подчеркивает Олег Молочников.

Нельзя не вспомнить о Самсонове в преддверии этого лета, когда Минск примет II Европейские игры. Несмотря на годы, а в апреле Владимиру исполнится 43, он вполне может поспорить за самые высокие места, тем более что на первых Играх в Баку-2015 белорус чуть-чуть не дотянул до золота, уступив в решающей встрече своему давнему сопернику - Дмитрию Овчарову из Германии. Так что в своем родном городе лидер белорусской сборной будет стремиться только к победе. Не стоит забывать, что не за горами и Олимпиада-2020 в Токио, а ведь у Владимира Самсонова еще нет олимпийской медали...

Виктория Павлович. Матч Лиги европейских наций среди женских команд по настольному теннису между сборными Беларуси и Польши, 2011 г.

Что касается перспектив женской команды Беларуси, то в Минске из опытных спортсменок за нее сыграет Виктория Павлович, партнершами которой будут молодые Надежда Богданова и Дарья Триголос. Надежда и Дарья также попробуют побороться за высокие места в личном турнире. Правда, сделать это будет архисложно, ведь во многих европейских командах выступят уроженцы Китая.

На II Европейских играх в соревнованиях по настольному теннису выступят 128 спортсменов, которые с 22 по 29 июня разыграют 5 комплектов наград: в одиночном разряде у мужчин и женщин, смешанном разряде и командном турнире у мужчин и женщин.

Специальный мультимедийный проект Белорусского телеграфного агентства к II Европейским играм "Страницы белорусского спорта", рассказывающий на основе уникальных архивных фотографий БЕЛТА о тех видах спорта, соревнования по которым будут проходить на аренах белорусской столицы с 21 по 30 июня.