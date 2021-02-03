Студент БГУ завоевал три медали в личном чемпионате Беларуси по настольному теннису

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третьекурсник экономического факультета БГУ Александр Ханин завоевал три медали в личном чемпионате Беларуси по настольному теннису. Он участвовал в личном, мужском и смешанном парных разрядах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В мужском и смешанном первенствах третьекурсник завоевал золото. Его напарниками стали студенты БГУФК Владислав Рукленцов и БГПУ имени М.Танка Дарья Триголос соответственно. В личном первенстве Александр завоевал бронзу. Кроме того, в парном мужском разряде серебряной медали удостоены старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Илья Барболин и представитель БГУФК Андрей Терехин", - рассказали в пресс-службе.

Подготовкой теннисистов БГУ занимаются старшие преподаватели кафедры физического воспитания и спорта Александр Степченко и Илья Барболин.

В чемпионате, который завершился 31 января, приняли участие 134 спортсмена. Состязания проходили в Республиканском центре олимпийской подготовки по настольному теннису.-0-