Студент БРУ завоевал право представлять Беларусь на ЧМ и Европы по армрестлингу

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент Белорусско-Российского университета получил право представлять Беларусь на чемпионате мира и Европы по армрестлингу - 2021. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

В чемпионате Беларуси по армрестлингу среди юниоров, который проходил 10 апреля в Несвиже на базе физкультурно-оздоровительного центра, приняли участие более 120 спортсменов из всех регионов страны. По результатам соревнований формировался состав сборной Беларуси для участия в чемпионате мира и Европы.

В личном зачете в весовой категории свыше 90 кг студент автомеханического факультета БРУ Дмитрий Стефаненко занял первое место на пьедестале, не оставив шансов на победу соперникам.-0-