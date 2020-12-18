Студентки ГрГУ им. Янки Купалы выиграли универсиаду по баскетболу 3х3

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы стали победительницами первой универсиады по баскетболу 3х3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче за золото турнира гродненская команда в упорной борьбе переиграла студенток БГПУ со счетом 21:16.

Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки БГУФК, победившие в игре за 3-е место сборную БГУ с результатом 15:7.

Лучшим игроком соревнований признана Екатерина Карпук (ГрГУ), самой техничной баскетболисткой стала Ирина Венская (БГУ). В турнире приняли участи команды 11 белорусских вузов.

До этого мужскую универсиаду выиграли студенты БГУИР, победившие в решающем поединке соперников из БНТУ - 16:12. Обладателями бронзовых наград стали баскетболисты БГУФК, взявшие верх над командой БГПУ со счетом 18:12.

Ранее прошли состязания студенческой лиги по классическому баскетболу. У мужчин победили спортсмены БГУИР, серебро у БНТУ, бронзовые медали завоевали баскетболисты БГУФК. Среди девушек первенствовали спортсменки БГПУ, второе место у команды ГрГУ, бронзу завоевала сборная БГУФК.

Организаторами соревнований стали Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация баскетбола, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-

Фото ГрГУ им. Янки Купалы