Стурла Хольм Легрейд из Норвегии выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону в Словении

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский стреляющий лыжник Стурла Хольм Легрейд не знал себе равных в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами победитель преодолел за 49 мин. 27,6 сек. При этом он ни разу не промахнулся на стрельбище. Серебро на счету немца Арнда Пайффера, который также стрелял безукоризненно, однако уступил новоиспеченному чемпиону мира 19,9 сек. Бронзовую медаль выиграл еще один норвежец Йоханнес Дале. Он не закрыл одну мишень, отстав от более удачливого соотечественника на 40,9 сек.

Что касается белорусских биатлонистов, то лучший из них Антон Смольский занял 29-е место (отставание - 4 мин. 31,3 сек., 3 промаха). Заменивший незадолго до начала гонки Дмитрия Лазовского Никита Лобастов финишировал 30-м (отставание - 4 мин. 33,6 сек., 1 промах). Максим Воробей 54-й, (отставание - 5 мин. 47,5 сек., 3 промаха), а Сергей Бочарников 68-й (отставание - 6 мин. 40,6 сек., 3 промаха).

Всего стартовал 101 спортсмен.-0-