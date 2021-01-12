Талай: мечтаю, что флаг Беларуси будет реять на пьедестале на Играх в Токио

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно верить в себя и в свою страну. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2020 года, директор Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая, член национальной команды страны по инваспорту Алексей Талай.

Он подчеркнул, что для него большая честь получить такую высокую награду. Алексей Талай обратил внимание, что важно развивать у молодого поколения спортивный дух и стремление добиваться поставленных целей. Спортсмен считает, что надо отрывать детей от нездорового увлечения компьютерными играми и больше привлекать их в бассейны, спортзалы, на спортивные площадки, чтобы они росли здоровыми и физически развитыми.

Алексей Талай - белорусский паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, многократный чемпион Беларуси, основатель проекта "Спортсмены Беларуси - сила в единстве". Он на собственном примере доказал, что человек благодаря силе воли и вере в себя способен почти на невозможное. В 16 лет в его жизни произошла трагедия - он подорвался на мине времен Великой Отечественной войны, остался без ног и практически без рук, но не сдался.

Лауреат рассказал, что "многие из скептиков говорили, какой ты спортсмен и зачем вообще выходишь на улицу". Но паралимпиец уверен: "В любой ситуации надо двигаться вперед. Даже не для себя, а для любимых бабушек и дедушек, мам и пап, семьи, детей". Сегодня он - любящий муж и отец.

Сейчас Алексей Талай готовится к предстоящим Паралимпийским играм в Токио и надеется на победу. Мечтает, что национальный флаг будет гордо реять в честь его победы.-0-