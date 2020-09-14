14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Тампа" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в четвертом матче финала Восточной конференции НХЛ со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ключевым эпизодом матча стал отрезок в середине второго периода. Форвард "Айлендерс" Брок Нельсон открыл счет, показав отличный дриблинг и прицельно бросив по воротам Андрея Василевского. Но не прошло и минуты, как "Тампа" дважды огорчила соперников. Отличился Блэйк Коулман, воспользовавшийся ошибкой обороны соперников и вышедший один на один с Семеном Варламовым. Еще через мгновение поздравления от партнеров по команде принимал Ондржей Палат. Довершили дело точные броски Брэйдена Пойнта и Патрика Маруна.

Голкипер "Тампы" россиянин Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам из 27-ми, а также отметился голевой передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Тампы", четвертый матч противоборства пройдет 16 сентября.-0-