Теннисистка Александра Саснович проиграла во 2-м круге открытого чемпионата Франции

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович не вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Александра Саснович, занимающая 96-е место в мировом рейтинге, проиграла в 1/32 финала французской теннисистке Каролин Гарсии (45-й номер рейтинга WTA) - 6:7 (5:7), 2:6. Матч длился 1 час 44 минуты. В 1/64 финала белоруска выиграла у представительницы Германии Анны-Лены Фридзам (104) - 6:2, 2:6, 6:3.

Ранее белоруска Виктория Азаренко (14) проиграла во втором раунде словацкой теннисистке Анне Шмидловой (161) - 2:6, 2:6. В 1/64 финала Виктория Азаренко победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич (73) - 6:1, 6:3.

Двенадцатая ракетка мира Арина Соболенко уверенно переиграла в стартовом поединке американку Джессику Пегулу, занимающую 60-е место в рейтинге WTA - 6:3, 6:1. В 1/32 финала белоруска встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (71).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Его общий призовой фонд составляет 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 1,6 млн евро.-0-