Теннисистка Александра Саснович с победы стартовала на турнире в США

Александра Саснович. Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Александра Саснович с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, уверенно разобралась с колумбийкой Марией Осорио Серрано (71-е место) - 6:0, 6:4.
Еще одна белоруска Виктория Азаренко стартует с 1/32 финала. Ее оппонентка - Магда Линетт из Польши.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко пропускает представительный старт из-за коронавирусной инфекции.-0-