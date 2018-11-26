Теннисисты Хорватии во второй раз выиграли Кубок Дэвиса

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Хорватии во второй раз в истории стали обладателями Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке 107-го по счету неофициального командного чемпионата мира хорваты обыграли в Лилле команду Франции со счетом 3:1. На пути к финалу сборная Хорватии с таким же результатом победила теннисистов Канады и Казахстана, а в полуфинале взяла верх над командой США со счетом 3:2. Все встречи, кроме финальной, хорваты проводили на своих площадках.
Первый Кубок Дэвиса хорватские теннисисты завоевали в 2005 году.
Сборная Беларуси в нынешнем сезоне выступила неудачно, уступив в гостях австрийцам (0:5), россиянам (2:3) и словакам (1:3). В следующем году белорусские теннисисты будут играть во второй группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-
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