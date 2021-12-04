Теннисисты сборной Хорватии вышли в финал Кубка Дэвиса

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисисты сборной Хорватии победили в полуфинальном матче команду Сербии и первыми пробились в финал розыгрыша Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом одиночном поединке хорват Борна Гойо, занимаюший 279-е место в рейтинге АТР, одолел 33-ю ракетку мира Душана Лайовича - 4:6, 6:3, 6:2. Затем первый номер мирового рейтинга Новак Джокович восстановил паритет, победив Марина Чилича, у которого 30-я позиция - 6:4, 6:2. Решающим стал парный матч, в котором хорватский дуэт Никола Мектич / Мате Павич переиграл Новака Джоковича и Филипа Крайиновича - 7:5, 6:1. В четвертьфинале сербы были сильнее казахстанцев - 2:1, а хорваты с таким же результатом взяли верх над итальянцами.

Соперник хорватской сборной по финальному матчу определится 4 декабря после второго полуфинала, в котором российская команда встретится с теннисистами Германии. В 1/4 финала россияне победили сборную Швеции с сухим счетом 2:0, а немецкие теннисисты выиграли у команды Великобритании с результатом 2:1.

Решающий матч 109-го по счету розыгрыша Кубка Дэвиса состоится в испанской столице 5 декабря.

В финальной встрече 2019 года сборная Испании победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции. Все полуфиналисты нынешних соревнований ранее выигрывали главный командный турнир - у сборной Германии три победы, у Хорватии и России - по два, у Сербии - один титул.

Теннисисты сборной Беларуси выступают в Кубке Дэвиса с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-