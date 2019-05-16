Тестовый турнир к II Европейским играм по велоспорту на треке стартует в Минске

16 мая, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Международные соревнования "Гран-при Минска", имеющие статус тестовых к II Европейским играм 2019 года, стартуют сегодня на велодроме в "Минск-Арене", сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Программой турнира предусмотрено проведение соревнований как в спринтерских (спринт, командный спринт, кейрин, гит), так и в темповых дисциплинах (индивидуальная гонка преследования, командная гонка преследования, скретч, гонка по очкам, мэдисон, омниум, гонка на выбывание).

Участие в турнире примут 250 атлетов из 16 стран. Завершатся состязания 19 мая. Вход для зрителей свободный.

Соревнования II Европейских игр по велосипедным гонкам на треке пройдут 27-30 июня. 316 спортсменов разыграют 20 комплектов наград.-0-