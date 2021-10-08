Тимур Бердыев занял пятое место на ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Тимур Бердыев занял пятое место на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзовую медаль спортсмен из Минской области, выступающий в весовой категории 77 кг, уступил немцу Роланду Шварцу со счетом 5:10. Вторая бронзовая медаль в этом весе обрела иранскую прописку благодаря Мохаммадали Гераеи. Золото выиграл Роман Власов, ставший трехкратным победителем планетарных форумов. Серебро у побежденного российским спортсменом со счетом 2:1 азербайджанца Санана Сулейманова.

В весовой категории 55 кг золото чемпионата мира выиграл японец Кен Мацуи, в финале победивший российского спортсмена Эмина Сефершаева - 1:7. Обладателями бронзовых наград турнира стали грузин Нугзар Цурцумия и азербайджанец Эльданиз Азизли.

В весе 72 кг победу праздновал армянин Малхас Амоян. В решающем поединке он победил россиянина Сергея Кутузова - 3:1. Бронзовыми медалистами стали Геворг Саакян из Польши и литовец Криступас Шлейва. Выступавший в этом весе белорус Юрий Коньков завершил турнирную борьбу после поражений от россиянина Сергея Кутузова - 0:7 и молдованина Валентина Петича - 0:4.

В весовой категории 82 кг не было равных азербайджанцу Рафигу Гусейнову, который с минимальным преимуществом (2:1) победил соперника по финалу Бурхана Акбудага из Турции. Бронзу на свой счет записали россиянин Адлан Акиев и Солтанмурад Поштам из Ирана. Белорусский спортсмен Радик Кулиев выступавший в этом дивизионе, победив на старте Эдгара Бабаяна из Польши (4:1), не смог развить свой успех и уступил во втором круге соревнований будущему бронзовому призеру чемпионата из Ирана - 1:3, завершив выступление в четвертьфинале.-0-