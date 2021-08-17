Тирасполь, Зальцбург и Монако примут матчи за выход в группу Лиги чемпионов 

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных полях Европы сегодня состоятся стартовые встречи нокаут-раунда за выход в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Чемпионы Молдовы футболисты "Шерифа" примут в Тирасполе хорватское "Динамо" из Загреба. В 3-м квалификационном раунде молдавский клуб взял верх над сербской "Црвеной Звездой" из Белграда, а динамовцы были сильнее польской "Легии" из Варшавы.





Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет в гостях у "Монако". До этого хозяева одолели чешскую "Спарту" из Праги, а украинский клуб победил бельгийский "Генк".





Австрийский "Зальцбург" сыграет на своей арене с датским "Брондбю". Для этих команд это первая встреча в нынешней чемпионской Лиге.





Еще три поединка плей-офф пройдут завтра. Болгарский "Лудогорец" из Разграда, выбивший из турнира солигорский "Шахтер", встретится на выезде со шведским "Мальме". В Лиссабоне португальская "Бенфика" примет нидерландский ПСВ из Эйндхрвена, а в Берне швейцарский "Янг Бойз" будет соперничать с венгерским "Ференцварошем" из Будапешта.





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Ответные матчи за попадание в групповой этап главного континентального турнира состоятся 24 и 25 августа.-0-