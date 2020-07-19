"Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" и минского "Динамо" сыграли вничью 0:0 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении всего матча в Жодино хозяева имели небольшое преимущество, создали несколько опасных моментов, но так и не смогли поразить ворота динамовского голкипера Евгения Помазана.
Результаты других встреч этого тура: "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0, "Минск" - "Энергетик-БГУ" - 2:1, "Витебск" - "Смолевичи" - 1:0, "Городея" - "Белшина" (Бобруйск) - 2:1, "Слуцк" - "Ислочь" - 2:1, "Рух" (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 0:3. Матч "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение: БАТЭ - 34 очка (18 матчей), "Шахтер" - 34 (18), "Неман" - 31 (17), "Энергетик-БГУ" - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" - 27 (18), "Динамо" (Минск) - 27 (18), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Витебск" - 26 (18), "Рух" - 25 (18), "Ислочь" - 23 (18), "Славия" - 22 (17), "Слуцк" - 21 (17), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" - 10 (18).
Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забивший десять мячей.
В следующем туре встречаются:
24 июля
"Рух" - "Славия", "Витебск" - "Слуцк";
25 июля
"Ислочь" - "Динамо" (Брест), "Белшина" - "Неман", "Динамо" (Минск) - "Городея";
26 июля
"Энергетик-БГУ" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Минск", "Шахтер" - "Смолевичи".-0-