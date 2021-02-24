"Тоттенхэм" стал первым участником 1/8 финала футбольной Лиги Европы

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Тоттенхэма" стали первыми участниками 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном поединке 1/16 финала английский клуб обыграл в Лондоне гостей из австрийского "Вольфсберга" со счетом 4:0. На 11-й минуте игры отличился Деле Алли, во второй половине встречи голевой дубль оформил Карлос Винисиус, а еще один мяч забил Гарет Бэйл. В первом матче, состоявшемся на прошлой неделе в Будапеште, "Тоттенхэм" также выиграл с крупным счетом - 4:1.

Остальные 15 повторных поединков 1/16 финала Лиги Европы состоятся 25 февраля.-0-