19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансляцию первенства Беларуси по борьбе смотрели зрители из 21 страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя.
"На первенстве Беларуси по борьбе спортсмены показали высокий уровень. Победители турнира были награждены денежными призами. Несмотря на то, что долгое время атлеты не принимали участия в состязаниях, запал не утерян. Высокий интерес проявили и любители борьбы. Прямую трансляцию посмотрели зрители из 21 страны мира. Белорусская федерация борьбы успешно возобновила старты, сезон продолжается. Следующими соревнованиями для кадетов станут Олимпийские дни молодежи. Первыми выступят представители греко-римского стиля 20-21 августа", - сказал Юрий Щербаченя.
Он поблагодарил тренерский состав, судейский корпус и спортсменов за проведенные состязания. "Отдельно хочется выделить администрацию и руководство РГУОР, которые оказали неоценимую помощь в проведении соревнований. Нам удалось сделать шаг вперед в организации турниров", - добавил исполнительный директор.
По итогам первенства будет сформирована сборная для участия в Играх стран СНГ в Казани. Эти мультиспортивные соревнования среди спортсменов до 23 лет должны были пройти в августе, но из-за пандемии коронавируса перенесены на октябрь.
Как сообщалось, в связи с продолжающейся пандемией исполком Международной федерации борьбы отменил также чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти 5-11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, намеченный на 19-25 октября в Северной Македонии.
Дальнейшее обсуждение календаря текущего года состоится в сентябре. Пока не приняты решения в отношении планетарных форумов среди молодежи и юниоров, чемпионата мира среди взрослых, намеченного на декабрь.-0-