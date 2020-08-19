Во время схватки Мартун Бадалян (в красном) и Андрей Самец (в синем)

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансляцию первенства Беларуси по борьбе смотрели зрители из 21 страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя.

Определены победители в вольной борьбе на первенстве Беларуси в Минске По итогам первенства, которое завершится 18 августа, будет определен состав на Игры стран СНГ.

Команда Минской области победила на молодежном чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе В личном первенстве победами отметились сразу четверо "классиков" из Минской области: Александр Негода (63 кг, Борисов), Александр Леончик (67 кг, Минский район), Андрей Самец (72 кг, Березино) и Павел Глинчук (97 кг, Молодечно).

"На первенстве Беларуси по борьбе спортсмены показали высокий уровень. Победители турнира были награждены денежными призами. Несмотря на то, что долгое время атлеты не принимали участия в состязаниях, запал не утерян. Высокий интерес проявили и любители борьбы. Прямую трансляцию посмотрели зрители из 21 страны мира. Белорусская федерация борьбы успешно возобновила старты, сезон продолжается. Следующими соревнованиями для кадетов станут Олимпийские дни молодежи. Первыми выступят представители греко-римского стиля 20-21 августа", - сказал Юрий Щербаченя.

Он поблагодарил тренерский состав, судейский корпус и спортсменов за проведенные состязания. "Отдельно хочется выделить администрацию и руководство РГУОР, которые оказали неоценимую помощь в проведении соревнований. Нам удалось сделать шаг вперед в организации турниров", - добавил исполнительный директор.

По итогам первенства будет сформирована сборная для участия в Играх стран СНГ в Казани. Эти мультиспортивные соревнования среди спортсменов до 23 лет должны были пройти в августе, но из-за пандемии коронавируса перенесены на октябрь.

Как сообщалось, в связи с продолжающейся пандемией исполком Международной федерации борьбы отменил также чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти 5-11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, намеченный на 19-25 октября в Северной Македонии.

Дальнейшее обсуждение календаря текущего года состоится в сентябре. Пока не приняты решения в отношении планетарных форумов среди молодежи и юниоров, чемпионата мира среди взрослых, намеченного на декабрь.-0-