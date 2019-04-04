Тренер СДЮШОР ФК "Минск" со своей командой поедет в Мадрид по программе "Футбол для дружбы"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошли отборочные испытания для тренеров юных футболистов по международной детской социальной программе "Футбол для дружбы", победитель со своей командой отправится на финальные состязания в Мадрид, сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Тренерские курсы "С-Лицензия UEFA" состоялись на базе Академии футбола при АБФФ и собрали более 35 специалистов со всей Беларуси, которые подтверждали как уровень теоретических знаний, так и практический опыт обучения девочек и мальчиков игре. Лучшим оказался тренер-преподаватель футбольного клуба "Минск" Евгений Шпаков. Теперь ему предстоит отобрать юных спортсменов для участия в седьмом сезоне программы "Футбол для дружбы" и начинать интенсивные тренировки.

Очередной сезон включает мероприятия в разных странах мира. Путем открытой жеребьевки будут сформированы смешанные "сборные Дружбы", которые в этот раз будут названы в честь редких и исчезающих видов животных. В международный день "Футбола для дружбы" пройдут товарищеские матчи, открытые уроки и разные акции, включая повязывание символических браслетов дружбы - синюю и зеленую нити, которые олицетворяют мирное небо над головой и цвет футбольного поля.

Кульминационным мероприятием станет международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого состоится на центральной площади Пласа-Майор в Мадриде. В завершение всей программы участники отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-2019 на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Программа реализуется ПАО "Газпром" при поддержке FIFA, UEFA, ассоциации "Белорусская федерация футбола". За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тыс. участников и приобрела свыше 4,5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-