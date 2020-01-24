Три белорусских боксера вышли в полуфинал на турнире в Болгарии

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских спортсмена гарантировали себе минимум бронзовые награды на старейшем европейском турнире по боксу "Странджа", который проходит в болгарской Софии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

В четвертьфинальном поединке бобруйчанин Александр Родионов (весовая категория 69 кг) должен был встретиться с атлетом из США Деланте Джонсоном, но соперник снялся с турнира. Таким образом, белорус гарантировал себе минимум бронзовую медаль на престижном форуме.

Еще один спортсмен сборной Беларуси Вадим Панков (75 кг) победил чеха Милоша Бартля по единогласному решению судей. Представитель солигорской школы бокса Михаил Долголевец (81 кг) выиграл у бразильца Кено Мачадо.

За награды форума борются около 300 боксеров из 30 стран. Завершатся соревнования 25 января.

Данные состязания для белорусских спортсменов - это этап подготовки к турнирам олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13-24 мая.-0-