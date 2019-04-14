Три белорусских борца выступят в заключительный день ЧЕ в Румынии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских атлета выступят сегодня в заключительный день чемпионата Европы по борьбе, который проходит в румынском Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представители греко-римского стиля Ярослав Кардаш (67 кг), Виктор Сосуновский (82 кг) и Сергей Стародуб (97 кг) в утешительных схватках сразятся за бронзовые награды континентального форума.
Белорусская дружина уже завоевала четыре медали чемпионата Европы. Ранее серебро нашей команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу - Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).
В состязаниях принимают участие более 520 атлетов из 38 стран.
Борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне будет разыграно 18 комплектов медалей в трех видах борьбы.-0-
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