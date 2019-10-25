Три белорусских дзюдоиста выбыли из престижного турнира в Абу-Даби

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских атлета выбыли из списка претендентов на награды турнира серии "Большого шлема" по дзюдо, который проходит 24-26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Юнус Бекмурзаев (весовая категория 81 кг) выиграл в первом поединке у азербайджанского атлета Фагана Гулузада, но уступил дзюдоисту из Республики Корея Ли Муну Джину и выбыл из медальной гонки. Его брат Юсуп Бекмурзаев (81 кг) проиграл свою первую схватку.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Ли Мун Джин, который в финале победил грузина Луку Майсурадзе. Бронзовые награды достались турку Ведату Албайраку и немцу Доминику Ресселю.

Еще один белорус Вадим Шока (73 кг) также не смог пробиться в медальные поединки и закончил выступление на турнире.

Среди мужчин 26 октября за медали поборются атлеты в весовых категориях 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг, у женщин выступят спортсменки в категориях 78 кг и свыше 78 кг. Белорусскую сборную в этот день представят Никита Свирид (100 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

В турнире принимают участие 553 спортсмена из 95 стран.-0-