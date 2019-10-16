Три белорусских дзюдоиста покинули юниорский ЧМ в Марокко

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских спортсмена выбыли из соревнований чемпионата мира по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который проходит 16-20 октября в Марракеше (Марокко), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Руслан Головачов (весовая категория 60 кг) одолел в первой схватке китайского атлета Венжи Лю, но уступил монголу Сухбату Бямбасурену и закончил выступление на юниорском чемпионате мира. На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Константин Симеонидис, который в финальном противостоянии оказался сильнее азербайджанца Ахмеда Юсифова. Бронзовые награды завоевали японец Кен Суематсу и турок Салих Елдиз.

Белорусы Артем Колосов (60 кг) и Дмитрий Мужайло (66 кг) проиграли первые поединки и выбыли из соревновательной гонки.

За медали молодежного юниорского форума 17 октября поборются девушки в категориях 57 кг и 63 кг. У парней сильнейшего выявят в категории 73 кг. Белорусскую сборную в этот день представит Егор Трухан.

Участие в турнире принимают 517 атлетов из 81 страны.-0-