Три белорусских футбольных арбитра стали судьями международной категории

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских футбольных судьи получили престижный международный статус рефери ФИФА, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

По рекомендации судейского комитета АБФФ Международная федерация футбола утвердила в качестве арбитров ФИФА Виктора Шимусика, Дмитрия Дмитриева и Амина Кургхели. До этого такой статус из действующих белорусских судей имел только Алексей Кульбаков. Кроме того, ассистентами рефери ФИФА стали Антон Гусев, Антон Игнатюк, Денис Емельяненко и Сергей Косовец. Такую же категорию ранее получили Дмитрий Жук, Юрий Хомченко, Олег Маслянко и Евгений Романов.

У женщин в качестве рефери ФИФА работают две представительницы Беларуси - Александра Якушевич и Ольга Терешко, ассистентами являются Анастасия Данченко и Елена Карась.-0-