Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тура

Во время матча "Гроднооблспорт" - "Полесье". Фото АФПФ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После стартовых матчей XIII чемпионата Беларуси в Щучине турнирную таблицу возглавляют три команды, набравшие по 9 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны "Гроднооблспорт" в первом туре победил кобринское "Полесье" (15:7), "Щучин" (2:1) и мозырский "М-Сити" (8:3), уступив обладателю серебряных медалей прошлого первенства "Кировску-СДЮШОР" (4:5). В активе кировчан также виктории над "Полесьем" (12:6) и "М-Сити" (6:3), в пассиве - поражение от "Бреста" (1:2). Брестчане выиграли и у "М-Сити" (7:3) и "Полесья" (7:5), но проиграли "Щучину" (3:6).

Турнирное положение после первого тура: "Гроднооблспорт", "Брест", "Кировск-СДЮШОР" - по 9 очков, "Щучин" - 6, "М-Сити" - 3, "Полесье" - 0.

Матчи следующего тура намечены на 6-7 июня в Гродно.

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