Три комплекта наград разыграны во второй день чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три комплекта наград нашли обладателей во второй день чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории 61 кг у мужчин победу праздновал Денис Атрощенко, которому в двоеборье покорился вес 260 кг (рывок 120 кг + толчок 140 кг). Второе место в этом виде программы занял Егор Попов - 258 кг (115+143). Третья позиция в итоговом протоколе у Артема Данильчика - 251 кг (111+140).

Стоит отметить выступление в этой категории Геннадия Лаптева. Чемпион Европы 2019 года установил рекорд Беларуси среди мужчин в рывке, который отныне равен 134 кг. Правда, в упражнении "толчок" ему не удалось осилить заявленные килограммы, и он остался вне пьедестала.

В весе 67 кг среди мужчин не было равных Дмитрию Иванову, чей итоговый результат в двоеборье 301 кг (137+164). Серебро на счету Андрея Фролова - 288 кг (130+158). Бронзовую медаль выиграл Антон Кудинцов - 282 (135+147).

У женщин в категории 59 кг победу одержала Дарья Почобут. Серебряная медалистка чемпионата Европы-2016 смогла в двоеборье осилить 196 кг (87+99). Второе место на пьедестале оставила за собой Юлия Вабищевич - 183 кг (83+100). Замкнула тройку сильнейших Екатерина Якушева - 160 кг (75+85).

Состязания в РЦОП "Стайки" продлятся до 19 сентября. Ожидается, что в споре за награды чемпионата Беларуси примут участие олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Арямнов, медалистка Олимпиады-2016 Дарья Наумова и другие именитые атлеты.

Из-за того, что международные турниры были отменены в связи с пандемией коронавируса, чемпионат Беларуси стал для отечественных мастеров "железных игр" ключевым стартом сезона.-0-