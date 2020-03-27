27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три майских этапа "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике перенесены из-за коронавируса. Такая информация размещена на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап в Стокгольме был запланирован на 24 мая, в Неаполе или Риме - 28 мая и Рабате - 31 мая. Новые даты проведения соревнований "Бриллиантовой лиги" будут объявлены позже.

Ранее World Athletics совместно с Министерством спорта и туризма и Белорусской федерацией легкой атлетики приняло решение перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был состояться в Минске 2-3 мая. Также были перенесены три этапа "Бриллиантовой лиги" в Катаре и два в Китае.-0-