Три медали завоевали белорусские спортсмены на Гран-при Москвы на велотреке

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три медали завоевали белорусские спортсмены на завершившемся Гран-при Москвы на велотреке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день в мэдисоне белорусы Роман Тишков и Евгений Королек заняли второе место. В итоговом протоколе выше оказались лишь россияне Лев Гонов и Глеб Сырица, опередившие белорусский дуэт на финише.

Как сообщалось, Евгений Королек на треке в спорткомплексе "Крылатское" в Москве победил в гонке по очкам и омниуме.

Белорус Евгений Королек победил в омниуме на Гран-при Москвы-2019 Спортсмен набрал 128 очков. На втором месте оказался россиянин Сергей Мальнев с результатом 123 очка, на третьем - Кристос Воликакис из Греции (у него 119 очков).

Велосипедист Евгений Королек победил в гонке по очкам на Гран-при Москвы Евгений Королек также был удостоен Кубка Виктора Манакова, учрежденного в память об олимпийском чемпионе 1980 года. Для белоруса золото в гонке по очкам - второе на соревнованиях в "Крылатском". Ранее он победил в омниуме.

В Гран-при Москвы - 2019 приняли участие атлеты из 20 стран. Турнир позволяет спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира - отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.

Велоспорт на треке входит в программу II Европейских игр. На велодроме "Минск-Арены" с 27 по 30 июня 316 спортсменов разыграют 20 комплектов наград.-0-