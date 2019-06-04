Три медали завоевали белорусские спортсмены на Гран-при Москвы на велотреке

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три медали завоевали белорусские спортсмены на завершившемся Гран-при Москвы на велотреке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительный день в мэдисоне белорусы Роман Тишков и Евгений Королек заняли второе место. В итоговом протоколе выше оказались лишь россияне Лев Гонов и Глеб Сырица, опередившие белорусский дуэт на финише.
Как сообщалось, Евгений Королек на треке в спорткомплексе "Крылатское" в Москве победил в гонке по очкам и омниуме.
В Гран-при Москвы - 2019 приняли участие атлеты из 20 стран. Турнир позволяет спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира - отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.
Велоспорт на треке входит в программу II Европейских игр. На велодроме "Минск-Арены" с 27 по 30 июня 316 спортсменов разыграют 20 комплектов наград.-0-
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