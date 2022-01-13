Три российские пары заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы по фигурному катанию

13 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине разыгран первый комплект наград. Все медали в парном катании завоевали дуэты из России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое место с тремя мировыми рекордами (в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов) заняли действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие в общей сложности 239,82 очка. Серебряные награды достались их соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, чей результат 236,43 балла. Бронза – у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (227,23).

Белорусская пара Богдана Лукашевич – Александр Степанов замкнула десятку сильнейших, набрав 161,76 очка.

14 января на чемпионате Европы в Эстонии будут разыграны медали в мужском одиночном катании, где нашу страну представляет Константин Милюков. После короткой программы фигурист идет 18-м, лидирует россиянин Андрей Мозалев.-0-