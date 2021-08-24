Три участника группового этапа футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня станут известны первые победители квалификации футбольной Лиги чемпионов, которые сыграют на групповом этапе, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В Разграде болгарский "Лудогорец", который выбил из турнира солигорский "Шахтер", попытается взять реванш у шведского "Мальме" за гостевое поражение недельной давности с результатом 0:2. Также у себя дома нидерландский ПСВ из Эйндховена намерен отыграться за проигрыш в Лиссабоне португальской "Бенфике" (1:2). Швейцарский "Янг Бойз" в Будапеште будет стараться удержать минимальное преимущество над венгерским "Ференцварошем" в Берне (3:2).





Завтра состоится еще три ответных поединка раунда плей-офф за выход в групповой раунд чемпионской Лиги: "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова; первый матч - 0:3), "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Монако" (первый матч - 1:0), "Брондбю" (Дания) - "Зальцбург" (Австрия; первый матч - 1:2).





Без участия в квалификации в групповом раунде главного континентального турнира сыграют испанские ﻿"Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севилья", "Вильярреал", английские ﻿"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" (Лондон), немецкие "Бавария" (Мюнхен), ﻿"Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург", итальянские "Интер" (Милан), "Милан", "Аталанта" (Бергамо), "Ювентус" (Турин), французские "Лилль", "Пари Сен-Жермен", португальские "Спортинг" (Лиссабон), "Порту", российский "Зенит" (Санкт-Петербург), бельгийский "Брюгге", украинское "Динамо" (Киев), нидерландский "Аякс" (Амстердам) и турецкий "Бешикташ" (Стамбул). Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 26 августа в Стамбуле, а матчи состоятся с 14 сентября по 8 декабря. Плей-офф стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-