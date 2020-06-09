Центровой баскетбольной сборной Латвии Клавс Чаверс перешел в "Цмокi-Мiнск"

9 июня, /Корр. БЕЛТА/. Центровой баскетбольной сборной Латвии Клавс Чаверс перешел из "Вентспилса" в "Цмокi-Мiнск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

За время своей игровой карьеры 24-летний латвийский баскетболист также играл в рижском ВЭФе, испанском клубе "Гран-Канария" и турецком "Генчлике".

Недавно контракты с минскими "Цмокамi" продлили Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский. А вот Виталий Лютыч решил покинуть состав "драконов", перейдя в клуб российской суперлиги "Самару".-0-