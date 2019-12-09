Церемония открытия молодежного чемпионата мира по хоккею прошла в Минске

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия молодежного чемпионата мира по хоккею прошла в столичной "Чижовка-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во вступительном слове отметил высокий накал страстей на соревнованиях. "В течение недели на "Чижовка-Арене" будут кипеть жаркие баталии за право выйти в элитный дивизион. Победителем станет лишь одна команда, и это обстоятельство придаст особую атмосферу каждому матчу", - сказал Сергей Ковальчук. Он добавил, что в Беларуси много любителей хоккея, которые искренне переживают за этот яркий вид спорта и выступление своей команды.
Министр выразил уверенность, что молодежный чемпионат мира в Минске станет важным событием в жизни Беларуси. По его словам, организаторы приложили все усилия, чтобы соревнования прошли в духе бескомпромиссной и честной борьбы, чтобы получился спортивный праздник.
Также участие в церемонии открытия приняли представитель директората Международной федерации хоккея на льду Игорь Немечек и председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.
В стартовом поединке команда Норвегии сегодня обыграла словенскую дружину со счетом 6:2. Датчане уступили латвийцам (0:3).
Хоккеисты белорусской молодежной сборной в 19.30 начали свой матч против команды Австрии.
Во второй день соревнований, 10 декабря, белорусы встретятся со сверстниками из Латвии, 12 декабря сыграют с норвежцами, 13 декабря - встреча со словенцами, 15 декабря состоится заключительный поединок против команды Дании.
Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель. Все матчи минского турнира транслирует телеканал "Беларусь 5".-0-
Фото Андрея Покумейко