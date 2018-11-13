13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закрытия футбольного сезона в Беларуси состоится 4 декабря в столичном концертном зале Prime Hall, сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Во время церемонии будут названы победители сезона в индивидуальных и командных номинациях. Призы получат сильнейшие игроки по пляжному футболу и мини-футболу.

Как отметили в федерации, впервые в истории главную церемонию года предварит награждение лучших юных футболистов страны в семи номинациях.

Главным событием футбольного сезона в Беларуси стал очередной чемпионский титул борисовского БАТЭ. В ближайшие дни станет известно, насколько успешно завершит сезон национальная сборная, которая проведет два заключительных матча в Лиге наций: 15 ноября с Люксембургом и 17 ноября с Сан-Марино.-0-