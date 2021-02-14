"Цмокi" и "Горизонт" победили в матчах женского чемпионата Беларуси по баскетболу

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского чемпионата Беларуси по баскетболу добились крупных побед в играх 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны баскетболистки "Цмокi-Мiнск" разгромили на своей площадке резервный состав столичного "Горизонта" с разницей в 58 очков - 97:39. Главная команда "Горизонта" уверенно переиграла в Минске гродненскую "Олимпию" - 76:49. Гродненская "Виктория" у себя дома была сильнее "Гомельских рысей" - 96:47, а в Бресте местный клуб "ЦОР-Виктория" уступил минской команде "БДУ-Цмокi" - 57:70.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Цмокi-Мiнск" - 33 очка, "Горизонт" - 33, "Олимпия" (Гродно) - 29, "БДУ-Цмокi" - 25. Матчи следующего тура намечены на 18 февраля.

У мужчин впереди "Гродно-93" и "Цмокi-Мiнск", набравшие по 37 очков в 19 проведенных играх. Могилевский "Борисфен" и столичный "Импульс-БГУИР" имеют по 34 балла.-0-