"Цмокi-Мiнск" не вышли во второй раунд Кубка ФИБА-Европа

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не сумели пробиться во второй групповой этап розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске чемпионы Беларуси уступили датскому клубу "Баккен Беарз" со счетом 80:93 (20:32, 22:21, 21:23, 17:17). Чтобы продолжить свой еврокубковый сезон минчанам нужно было выиграть с первесом не менее девяти очков, но этого не произошло. Уже в первой четверти гости создали запас в 12 баллов и в итоге уверенно довели игру до победы. Лучшим в составе белорусской команды оказался Евгений Белянков, в активе которого 21 очко, 4 подбора под щитами и столько же результативных передач. В первом круге минские "драконы" проиграли "медведям" в Орхусе с результатом 93:101. Кроме того, в этом турнире подопечные Ростислава Вергуна обменялись домашними викториями с греческим клубом "Перистери" - 87:85 и 70:80. В гостевой игре с немецким "Кральсхаймом" минчане победили с результатом 81:77, а на своей площадке уступили - 72:95. Также сегодня в этом квартете "Кральсхайм" переиграл на своей арене баскетболистов "Перистери" со счетом 78:55.

Итоговое положение команд: "Кральсхайм" - 10 очков, "Баккен Беарз" - 10, "Цмокi-Мiнск" - 8, "Перистери" - 8.

Во второй раунд выходят по две лучшие дружины из восьми групп. На следующем этапе 16 команд будут разделены на четыре квартета, а затем по два лучших клуба выйдут в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа.-0-

Фото Андрея Покумейко