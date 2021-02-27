"Цмокi-Мiнск" поднялись на первое место в баскетбольном чемпионате Беларуси

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вышли в лидеры чемпионата Беларуси после первого этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня минские "драконы" в последнем матче 20-го тура в упорной борьбе переиграли на своей площадке гостей из могилевского "Борисфена" с преимуществом в шесть очков - 77:71 (12:13, 21:17, 15:16, 29:25). Самым результативным в составе победителей стал Роман Гесть, набравший 15 очков, у могилевчан 22 очка набрал Дюпри Макбрайер.

Итоговое положение в первой шестерке: "Цмокi-Мiнск" - 39 очков, "Гродно-93" - 38, "Борисфен" - 37, "Импульс-БГУИР" (Минск) - 34, "Рубон" (Витебск) - 32, "Гродно-93-ГрГУ" - 30.

В соревнованиях женских команд матчи очередного тура пройдут 28 февраля. Положение в лидирующей группе после 19 туров: "Цмокi-Мiнск" - 37 очков, "Горизонт" (Минская область) - 37, "Олимпия" (Гродно) - 32.-0-