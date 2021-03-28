"Цмокi-Мiнск" проиграли "Химкам" в матче Единой лиги ВТБ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели девятое поражение подряд в матчах в Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем 19-м поединке минчане проиграли на выезде "Химкам" со счетом 65:89 (16:20, 17:29, 13:19, 19:21). Самым результативным в составе "драконов" стал Владислав Близнюк, набравший 15 очков.

До этого подопечные Ростислава Вергуна одержали всего две победы и по-прежнему занимают последнее, 13-е, место в таблице "банковского" турнира. Лидируют баскетболисты питерского "Зенита", у которого 18 викторий, казанский УНИКС и московский ЦСКА выиграли по 15 матчей.

Свой следующий поединок "Цмокi-Мiнск" проведут 4 апреля в Перми против местного клуба "Парма". Пермская команда находится на девятой позиции в турнирной таблице, победив в семи из 18 проведенных матчей.-0-