"Цмокi-Мiнск" разгромили "Астану" в Единой лиге ВТБ

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завершили сезон в Единой лиге ВТБ крупной гостевой победой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем последнем поединке минчане разгромили в казахстанском Нур-Султане местную "Астану" с результатом 109:74 (25:17, 32:21, 17:24, 35:12). Эту встречу "Цмокi-Мiнск" провели очень собранно и на протяжении всего игрового времени вели в счете. Самым результативным в составе победителей стал Крис Клайберн, набравший 33 очка.

Это виктория стала для минских "драконов" третьей в 24 проведенных матчах "банковского" турнира. До этого подопечные Ростислава Вергуна выиграли в Красноярске у "Енисея" (86:81), в Минске - у "Нижнего Новгорода" (77:76). В итоге "Цмокi" заняли последнее, 13-е, место.

В четвертьфинале Единой лиги ВТБ сыграют: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Парма" (Пермь), УНИКС (Казань) - "Зелена Гура" (Польша), ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки".

Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, полуфинальные и финальная серии продлятся до трех викторий одной из команд. Нокаут-раунд начнется 10 мая и завершится не позднее 14 июня.-0-