"Цмокi-Мiнск" сыграют с "Баккен Беарз" в решающем матче группового этапа Кубка ФИБА-Европа

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня заключительный поединок группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На арене столичного Falcon Club чемпионы Беларуси примут датский "Баккен Беарз" (начало игры в 20.30). В первом круге минские "драконы" проиграли "медведям" в Орхусе со счетом 93:101 и сегодня, чтобы обойти датчан в турнирной таблице, нужно выиграть у них с разницей не менее 9 очков. Кроме того, в этом турнире подопечные Ростислава Вергуна обменялись домашними викториями с греческим клубом "Перистери" - 87:85 и 70:80. В гостевой игре с немецким "Кральсхаймом" минчане победили с результатом 81:77, а на своей площадке уступили - 72:95. Также сегодня в этом квартете "Кральсхайм" встретится на своей арене с "Перистери".

Положение команд после пяти игровых дней: "Кральсхайм" - 8 очков, "Баккен Беарз" - 8, "Цмокi-Мiнск" - 7, "Перистери" - 7.

В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.-0-