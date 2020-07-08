ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" в матче 27-го тура футбольного чемпионата России

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромили "Оренбург" со счетом 4:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всего матча "армейцы" полностью контролировали ход игры и по праву одержали свою третью викторию подряд. В первом тайме счет открыл Федор Чалов, а после перерыва Никола Влашич, Георгий Щенников и Иван Обляков довели дело до разгрома. Белорусские голкипер "Оренбурга" Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков провели весь матч, форвард ЦСКА Илья Шкурин не играл из-за травмы.

Фото ПФК ЦСКА и ФК "Оренбург"

Также сегодня "Зенит", который в прошлом туре уже обеспечил себе чемпионский титул, обыграл в Санкт-Петербурге футболистов "Сочи" - 2:1. Позже "Ростов" встретится на своей арене с "Уфой", а в Москве пройдет столичное дерби "Спартак" - "Локомотив".

В двух стартовых матчах 27-го тура российского первенства успеха добились гости: грозненский "Ахмат" переиграл "Тамбов" со счетом 2:1, а самарские "Крылья Советов" были сильнее тульского "Арсенала" - 4:2.

Заключительные поединки этого тура пройдут 9 июля: "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва), "Рубин" (Казань) - "Краснодар".

Турнирное положение: "Зенит" - 65 очков (27 матчей), "Локомотив" - 49 (26), ЦСКА - 46 (27), "Краснодар" - 45 (25), "Ростов" - 43 (26), "Уфа" - 33 (26), "Спартак" - 32 (26), "Динамо" - 32 (25), "Урал" - 32 (26), "Арсенал" - 31 (27), "Сочи" - 30 (27), "Рубин" - 30 (26), "Ахмат" - 30 (27), "Тамбов" - 28 (27), "Крылья Советов" - 27 (27), "Оренбург" - 23 (27).-0-