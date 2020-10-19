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19 октября 2020, 08:08

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Фото ХК "ЦСКА"
Фото ХК "ЦСКА"

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА обыграли московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на площадке армейцев, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды встречались второй раз в сезоне, и подопечные экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова были полны решимости взять реванш за поражение со счетом 0:2.

Противоборство получилось весьма упорным. Его исход в пользу "армейцев" предрешили шайбы Сергея Андронова и Богдана Киселевича. Шайба Вадима Шипачева стала для динамовцев Москвы единственной в этом матче. Напомним, что 21 октября "бело-голубые" примут на своем льду минское "Динамо".

В еще одной встрече игрового дня "Северсталь" заставила капитулировать "Автомобилист" из Екатеринбурга - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). У победителей, за которых выступает игрок сборной Беларуси Владислав Кодола, забрасывали Кирилл Капустин и Александр Петунин. В рядах "Автомобилиста" голом отметился Станислав Бочаров.-0-

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