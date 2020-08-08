ЦСКА сыграет с "Химками" в первом матче нового чемпионата России по футболу

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России сегодня стартует очередной футбольный чемпионат, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем поединке футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграют в гостях у подмосковных "Химок", которые вернулись в премьер-лигу после десятилетнего перерыва.

Также сегодня "Тамбов" примет в Саранске футболистов "Ростова".

Еще три поединка состоятся 9 августа: "Уфа" - "Краснодар", "Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный), "Спартак" (Москва) - "Сочи". В понедельник, 10 августа, футболисты "Урала" примут в Екатеринбурге московское "Динамо".

Первый тур российской премьер-лиги завершится 11 августа: действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в гостях у волгоградского "Ротора", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, а в Казани местный "Рубин" встретится с серебряным призером прошлого первенства московским "Локомотивом".-0-