Тульский "Арсенал" обыграл футболистов "Салюта" в Кубке России

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" одолели в гостях белгородский "Салют" из третьего дивизиона российского чемпионата на групповом этапе Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине второго тайма встречи в Белгороде соперники обменялись голами и завершили игровое время вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне "Арсенала" - 4:3. Белорусский полузащитник тульского клуба Юрий Ковалев вышел на поле на 46-й минуте и реализовал один из пенальти.

В этой же группе играет ивановский "Текстильщик", выступающий во втором дивизионе чемпионата России.-0-