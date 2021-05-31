Турецкий "Анадолу Эфес" впервые выиграл баскетбольную Евролигу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты турецкого клуба "Анадолу Эфес" впервые стали победителями Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке в немецком Кельне стамбульская команда в напряженной борьбе переиграла номинального фаворита главного континентального турнира испанскую "Барселону" с разницей в пять баллов - 86:81 (15:22, 24:14, 26:22, 21:23). Самым результативным игроком решающего матча Евролиги стал сербский легионер "Анадолу Эфес" Василие Мицич, набравший 25 очков. В полуфиналах турецкий клуб одолел московский ЦСКА со счетом 89:86, а "Барса" была сильнее итальянской "Олимпии" из Милана - 84:82. В игре за 3-е место "Олимпия" переиграла российскую команду с результатом 83:73.

На этой неделе баскетболисты ЦСКА проведут первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ - 5 июня в Казани они встретятся с местным УНИКСом. Второй поединок также пройдет в столице Татарстана 7 июня, а 10 июня соперники встретятся в Москве. Если после трех игр победитель не определится, то 12 июня финалисты вновь сыграют в российской столице. В случае необходимости пятый, решающий поединок серии до трех побед состоится 14 июня в Казани.

В прошлые годы ЦСКА и УНИКС трижды встречались в решающих поединках Единой лиги ВТБ и неизменно побеждали армейцы. Баскетболисты ЦСКА 10 раз становились победителями, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний сезон "банковского" турнира неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли последнее, 13-е, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний.-0-