Турнир по спортивной акробатике соберет в Могилеве более 200 юных участников

29 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. XV Открытый традиционный турнир по спортивной акробатике "Киндр-сюрприз" пройдет в Могилеве 2-7 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в городской СДЮШОР "БАГИМА" им.О.Г.Мищенко.

Площадкой для соревнований станет Дворец гимнастики. Участие в них примут более 200 спортсменов в возрасте от 6 до 16 лет из Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины и России. Согласно международным правилам, в программу турнира войдут выступления мужских, женских и смешанных пар, а также женских и мужских групп.

"Киндр-сюрприз" - единственные международные состязания в Беларуси и странах ближнего зарубежья, где выступают совсем юные акробаты, которые только начинают делать первые шаги в большом спорте, - рассказали в СДЮШОР. - Для более опытных спортсменов турнир становится хорошей площадкой, где они повышают свое профессиональное мастерство".

Победители и призеры в своих возрастных группах и номинациях будут награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Традиционно организаторы учредят специальные номинации: например, звание "Киндр соревнований" присвоят самому юному участнику, "Умка турнира" - акробату с самой высокой успеваемостью в школе. Независимо от спортивных достижений, каждый участник получит сувенир.

Организаторы - управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, отдел спорта и туризма Могилевского горисполкома, Могилевская городская СДЮШОР "Багима" им.О.Г.Мищенко.-0-