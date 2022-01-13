У 20 хоккеистов минского "Динамо" оказались положительные тесты на коронавирус

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20 хоккеистов минского "Динамо" отправлены на самоизоляцию и переведены в список травмированных в связи с положительными тестами на COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Помимо игроков, положительными тесты на коронавирус оказались у некоторых тренеров и представителей столичной команды. Ранее массовые случаи заражения также были выявлены в "Автомобилисте", "Салавате Юлаеве", ЦСКА, рижском "Динамо" и "Торпедо".

Накануне в связи с ростом числа заболевших в клубах руководство КХЛ приняло решение перенести игровые дни с 15 по 21 января на более поздние даты. В этот период "зубры" должны были провести три домашних поединка - против "Северстали", "Витязя" и "Сочи". Новые даты матчей будут объявлены Лигой позднее.-0-