У игрока брестского "Строителя" во время матча остановилось сердце, сейчас его состояние стабильное

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 1 июня во время матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве между "Строителем" и ХК "Минск" у 29-летнего игрока остановилось сердце. Спортсмена госпитализировали, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор брестского клуба Василий Лещинский.

На поле стало плохо игроку "Строителя" Евгению Михейчику, он потерял сознание. "Бригада скорой медицинской помощи констатировала остановку сердца. Реанимацию провели на поле, затем спортсмена отвезли в больницу скорой помощи. Сейчас Евгений находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное: разговаривает, самостоятельно дышит, осознает, кто он и что с ним произошло. Назначено углубленное обследование, по его результатам будет понятна причина произошедшего", - рассказал Василий Лещинский.

Директор брестской команды добавил, что Евгений Михейчик в мае прошел осмотр в областном диспансере спортивной медицины, патологий не было выявлено.

Игрок "Строителя" также выступает в национальной сборной Беларуси по хоккею на траве.

Во вчерашнем матче "Строитель" уступил "Минску" - 1:2. Счет в финальной серии сравнялся (2:2). Заключительный поединок команды проведут 4 июня в столице.-0-